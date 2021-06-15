На вызов выезжали 2 единицы техники и 8 сотрудников МЧС.
Ночью в Карабаново полностью сгорел грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
Около 02-15 в городе Карабаново Александровского района на улице Мира загорелся грузовой автомобиль.
«Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение ГАЗели по всей площади. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в спасательном ведомстве.
На вызов выезжали 2 единицы техники и 8 сотрудников МЧС.
Дознаватели выясняют причину возгорания.