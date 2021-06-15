15.06.2021

2021-06-15 18:05:05

Новости студенческой жизни из Владимирского госуниверситета

Начнем с новостей Владимирского госуниверситета.



О заметных событиях студенческой жизни расскажет Анастасия Козлова.



Доброе утро! Расскажу, что интересного происходит в жизни моего университета.



Как сделать профессию учителя привлекательнее для абитуриентов? Как подготовить будущих педагогов к работе в современной школе? Эти вопросы руководство Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзора обсудило на заседании Российского Союза ректоров. В нём принял участие и ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.



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Отметили День России в формате диалога культур. Яркий интерактивный праздник для всех желающих провели Юридический институт ВлГУ и творческая мастерская "Народный стиль". Участники познакомились с культурой и традициями разных народов России, примерили национальные костюмы и проверили знания по географии страны.



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Проект молодежного центра ВлГУ «Больше чем профессия» - отличная площадка для знакомства с интересными людьми. А еще здесь помогают найти работу!



На очередной встрече студенты узнали о перспективах трудоустройства в IT (айти) службе крупной компании. Руководители рассказали об условиях работы и требованиях к будущим сотрудникам.



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Молодёжный центр ВлГУ подвёл итоги двух проектов. Участники «Кинолекций» вместе посмотрели и обсудили пять патриотических фильмов разных лет. В подготовке лекций участвовали и студенты. Главная цель - сохранение исторической памяти. На это направлен и проект «Героическая история моей семьи». Студенты, преподаватели, сотрудники вуза рассказали о своих родственниках - фронтовиках и тружениках тыла.



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Победители фестиваля «Студенческая весна» ВлГУ отправились в путешествие. Три команды, завоевавшие призовые места, побывали в Москве. Там ребята посетили знаменитую киностудию «Мосфильм», музей на аллее космонавтов ВДНХ и новый парк развлечений. Такие впечатления запомнятся надолго.



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Создадим лучший туристический маршрут для студентов вместе! Участвуйте в опросе Минобрнауки России и предлагайте свои идеи (vk.com/minobrnauki).



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И напоследок. Выпускники владимирских вузов, присоединяйтесь к всероссийскому онлайн-марафону «Студенческий выпускной - 2021»! Он пройдёт 10 июля. Известные артисты и блогеры будут смотреть и комментировать ваши лучшие выступления.



На этом все новости. Хорошего дня!