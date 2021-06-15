15.06.2021

2021-06-15 21:10:04

Новые производственные площади Ставровского индустриального парка ждут арендаторов

Готовность - более 95 процентов. В Ставрово заканчиваются масштабные работы по расширению индустриального парка. Последние приготовления проинспектировал первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига. По новым производственным площадкам парка прошел и Александр Сыпченко.



Комиссия осматривает производственно-складской комплекс Ставровского индустриального парка - его площадь 37 с половиной тысяч квадратных метров. Демонтажные и земляные работы здесь уже проведены. Сейчас идет установка освещения, вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения двух блоков. До первого июля в индустриальном парке должен появиться новый резидент. А до конца года здесь планируется открытие еще трёх производств.



Александр Заплатин, резидент Ставровского индустриального парка:



- Переехали в это новое здание, увеличив площади наших производств, и, соответственно, само здание обустроено с учетом наших запросов.



По мнению главы администрации Собинского района Александра Разова, появление Ставровского индустриального парка не только приведет на рынок новых игроков (сейчас здесь 32 резидента), но и повысит инвестиционный потенциал муниципалитета.



Александр Разов, глава администрации Собинского района:



- Новые прекрасные здания, по сути дела, новый завод, ну, и мы не отстаем, мы создаем инфраструктуру, потому что здесь новые люди, новые семьи.



Общая стоимость проекта - более миллиарда рублей, половина средств выделена в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", подчеркивает первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- С точки зрения технологической, данный комплекс на самом высоком уровне, все системы, что инженерные, что обеспечивающие, они все подготовлены, лучшее оборудование, ну и, собственно говоря, самым лучшим показателем являются те арендаторы, которые заселяются.



Какие еще производства зайдут в технопарк - пока секрет. Организаторы проекта заявляют, что крупные зарубежные компании (японская, итальянская и французская), которые уже развернули свое производство в Ставрово, далеко не последние.







Александр Сыпченко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.