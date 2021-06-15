Мужчина воспользовался тем, что хозяйка дома периодически отвлекается и похитил ювелирные украшения и денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,7 млн рублей...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержан подозреваемый в краже денежных средств у пенсионерки.По предварительным данным, фигурант уголовного дела, спускаясь по лестнице в подъезде дома на 6-ой Кожуховской улице, увидел пожилую женщину, у которой закружилась голова. Мужчина отвел ее в квартиру, после чего у них завязался разговор, в ходе которого злоумышленник рассказал заявительнице о том, что у него якобы есть сестра, которая тяжело больна. Он попросил 75-летнюю пенсионерку о помощи и пришел к ней на следующий день. Тогда женщина отдала ему денежные средства в сумме 4 000 долларов 1 500 евро, которые новый знакомый пообещал вернуть. Придя в очередной раз, мужчина воспользовался тем, что хозяйка дома периодически отвлекается и похитил ювелирные украшения и денежные средства. Пропажу обнаружила дочь потерпевшей, которая пришла навестить ее и увидела в квартире незнакомца. Однако он успел скрыться в неизвестном направлении. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый приезжий. Выяснилось, что злоумышленник, оказавшись в квартире пенсионерки заметил ценное имущество, которое находилось в открытом доступе. Воспользовавшись моментом, задержанный на протяжении трех дней тайно похищал драгоценности и денежные средства, пока не был замечен родственницей потерпевшей. Местонахождение похищенного в данный момент устанавливается.Следователем ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18