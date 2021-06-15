Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Спикер Кремля рассказал, что у него выработался Т-клеточный иммунитет после перенесенной ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до сих порне сделал прививку от коронавируса. Спикер Кремля рассказал, что у неговыработался Т-клеточный иммунитет после перенесенной болезни."У меня очень большие антитела", – подчеркнулПесков. Напомним, пресс-секретарь главы страны заразился COVID-19 в маепрошлого года. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка, тоже подхватила инфекцию.Президент РоссииВладимир Путин привился первым компонентом вакцины 23 марта. После процедурыглава страны чувствовал себя хорошо. Второй укол он сделал14 апреля. Какую именно вакцину выбрал лидер, не уточняется.