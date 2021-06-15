Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой около 100 граммов...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали мужчину, подозреваемого в хранении около 100 граммов наркотического средства – каннабиса (марихуаны).
В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции на улице Борисовские пруды обратили внимание на мужчину, который при виде полицейских стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого у 35-летнего приезжего обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения.
Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой около 100 граммов.
Дознанием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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