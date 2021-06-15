Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой около 100 граммов...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали мужчину, подозреваемого в хранении около 100 граммов наркотического средства – каннабиса (марихуаны).В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции на улице Борисовские пруды обратили внимание на мужчину, который при виде полицейских стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого у 35-летнего приезжего обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой около 100 граммов.Дознанием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22