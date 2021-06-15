Оппозиционер Роман Протасевич накануне принял участие в брифинге министерства иностранных дел Белоруссии.

Оппозиционер Роман Протасевич накануне принял участие в брифинге министерства иностранных дел Белоруссии.Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, сделал ряд важных заявлений. На пресс-конференции Роман Протасевич заверил, что чувствует себя прекрасно, и к нему никто не применял физическое насилие.Также журналист отметил, что у него изменилось отношение к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Если раньше Протасевич много критиковал главу республики, то сегодня оппозиционер больше погрузился в политическую тематику и понял, что уважает его.Политолог Павел Усов прокомментировал выступление журналиста в своем телеграм-канале. Эксперт заметил, что Протасевич не похож на сломленного человека. По его мнению, с оппозиционером много разговаривали силовики, и теперь он встал на сторону Лукашенко.Павел Усов не исключил, что из Романа Протасевича, героя для оппозиции, попытаются сделать борца за систему, "верного солдата" режима. "В этом, наверное, наибольшее коварство системы (Лукашенко – Прим. ред.) – выворачивает души людей", – поделился мыслями эксперт.23 мая самолет, в котором находился Роман Протасевич, совершил принудительную посадку в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Как позднее выяснилось, данные о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Журналиста и его спутницу, россиянку Софью Сапегу, задержали в аэропорту Минска.