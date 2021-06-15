Суд удовлетворил требования прокурора.

Прокуратура Селивановского района обязала местных чиновников обеспечить сироту жильем.В ходе разбирательств выяснилось, что местная жительница включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По закону власти обязаны предоставить ей жильё на территории Владимирской области.Однако районная администрация до сих пор не удосужилась подобрать девушке квартиру.Бездействие властей привело к иску в суд. Фемида удовлетворила требования прокурора. Решение в законную силу пока не вступило.К слову, права детей-сирот нарушаются и в областном центре. Ранее мы сообщали, что в четырёх учреждениях Владимира правила организации питания указанной категории граждан.