По результатам исследования представлен моделей с лучшими показателями маневренности и удобства. Роскачество обновило рейтинг лучших детских колясок, дополнив его 32 новыми моделями. ..

По результатам исследования представлен моделей с лучшими показателями маневренности и удобства.Роскачество обновило рейтинг лучших детских колясок, дополнив его 32 новыми моделями. Теперь он состоит из 82 позиций. Испытания на маневренность проводились трижды для каждой коляски, чтобы обеспечить воспроизводимость результатов. Каждую модель также оценивала экспертная группа и комиссия родителей малышей. Итоговый балл присуждён по сумме оценок родителей и технических экспертов.Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Результаты веерного исследования одновременно доведены до сведения потребителей в нескольких странах организациями, аналогичными Роскачеству.Топ-5 лучших детских колясок (2020-2021)Новый лидер рейтинга – универсальная коляска Cybex Balios S Lux, получившая самый высокий балл по критерию сочетания высокой маневренности и простоты использования. Эту модель удобно везти по любой поверхности с минимумом усилий, она легко складывается и раскладывается, в ней достаточно места для ребенка, ремешки удобно застегиваются. У широкого капюшона есть окно с сеткой, коляска также оснащена большой корзиной с легким доступом и прочными высокими стенками. Конструкция Cybex Balios S Lux просто и быстро складывается для перевозки в общественном транспорте или багажнике.Другой лидер рейтинга - Bugaboo Fox 2 – обладает весом 12.4 кг и внушительными габаритами. Это может затруднить транспортировку, но не снижает маневренность. Модель легко справляется с любыми поверхностями. У тормозной системы есть цветовой индикатор. Ребенка просто усадить в коляску и надежно пристегнуть. Капюшон с окошком сделан из прочного материала. При этом стоит учитывать, что Bugaboo Fox 2 сложно собирать, а ее сиденье и спинку - настраивать. Для трансформации люльки в прогулочный блок потребуются сила и навык.Рейтинг прогулочных колясокCybex Eezy S+ 2 – одна из лучших современных прогулочных колясок. При весе 7.8 кг и высоте ручки 105 см она собирается менее чем за минуту и складывается одной рукой, что делает ее очень удобной для любой транспортировки. Ребенка легко усаживать и пристегивать ремнями. Cybex Eezy S+2 отлично катится по асфальту, но на неровной поверхности немного подскакивает из-за малого веса. Ребенку достаточно места в сиденье, которое накрывается капюшоном из хорошего материала. Главный недостаток – нерегулируемая высота ручки, при этом сама ручка низковата.Лучшие бюджетные коляски до 25 000 рублейСтанислав Полубинский, директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества: «Перед исследованием мы спросили читателей портала, какую стоимость коляски-«трансформера» они считают оптимальной. Нижний предел без ущерба качеству, по мнению респондентов - 5000 рублей, тогда как средняя цена коляски - 19 000 рублей. Ожидания пользователей несколько занижены: средняя цена колясок моделей 2020-2021 годов - 53 000 рублей. А лучшие коляски из топ-10 Роскачества стоят еще дороже – в среднем 57 700 рублей. Такая цена объясняется тем, что «трансформер» многофункционален и имеет более прочную улучшенную конструкцию. Чехлы шьются из износостойкого материала, а ручка чаще всего регулируется по высоте, в отличие от многих прогулочных колясок».Лучший бюджетный выбор - Chicco Goody – прогулочная коляска весом 7,5 кг и высотой ручки 104 см. При цене 18 999 это одна из самых дешевых моделей рейтинга Роскачества. Эта коляска легко собирается менее чем за минуту, складывается и раскладывается даже одной рукой. Спинка коляски тоже легко регулируется одной рукой, а само сиденье достаточно просторное, хотя и открыто по бокам. Из-за небольших габаритов Chicco Goody идеально подойдет для любой перевозки. С маневренностью тоже нет проблем: ее удобно везти по асфальту и даже щепкам. Сила при толкании понадобится, только если везти ее по песку. У Chicco Goody есть и ряд недостатков. Высота ручки не регулируется. Капюшон при этом непрочный, раскладывается со скрипящим звуком и недостаточно закрывает ребенка. Корзина у Chicco Goody маленькая, с невысокими стенками, поэтому вещи из нее могут выпасть. Тормозная педаль маловата и неудобно размещена, хотя в целом тормозная система работает отлично.На что обращать внимание при покупке детской коляски?В первую очередь нужно оценить вес и габариты модели: чем тяжелее коляска, тем сложнее ее будет выносить и заносить, особенно в одиночку. Не менее важна и сборка: если коляску неудобно раскладывать, необходимо присоединять большое количество деталей, вы будете тратить много времени на подготовку к прогулке. Также нужно учитывать высоту и удобство ручки, проверить материал, из которого сделана коляска: он должен быть прочным, не иметь посторонних запахов; важно, чтобы капюшон не болтался, а его размер был достаточным для надежной защиты ребенка.