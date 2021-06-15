Члены партии Единая Россия активно работают над предвыборной программой.

Члены партии "Единая Россия" активно работают над предвыборной программой.Для того, чтобы развить механизм минимального гарантированного дохода, необходимо создать систему адресной помощи, вести учет всех видов соцподдержки и доходов граждан. Так считает заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе Андрей Исаев.Выступая на заседании Экспертного совета партии, он отметил, что в последнее время "ЕР" использовали практику социального контракта. В таком случае денежные средства выделяются не просто на оказание помощи человеку, а для того, чтобы он перестал находиться в трудной жизненной ситуации. "На этом мы предлагаем сделать акцент в нашей предвыборной программе", – сказал Исаев.Депутат считает, что особое внимание должно быть уделено молодежи, детям-сиротам и инвалидам. Также члены партии предложили активно использовать цифровые технологии. Например, необходимо работать над возможностью самостоятельного приобретения технических средств реабилитации и лекарств с помощью электронного сертификата.Напомним, в настоящий момент "Единая Россия" работает над проектом предвыборной программы. Он будет утвержден на съезде партии, который состоится в субботу, 19 июня. После этого документ будут обсуждать и дорабатывать в регионах.