Каждый день люди нуждаются в переливании крови и сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации...

Более 30 сотрудников полиции УВД на Московском метрополитене приняли участие в благотворительной акции, приуроченной к Всемирному Дню донора крови, пополнив банк крови в ГКБ имени В.М. Буянова.В преддверии Всемирного Дня донора крови полицейские столичного метро по уже сложившейся доброй традиции пополнили банк крови для медицинских учреждений столицы, приняв участие в добровольной донации.Все процедуры проходили под неукоснительным наблюдением врачей и с соблюдением мер необходимой предосторожности. Предварительно полицейские прошли анкетирование и диагностику состояния здоровья, по положительным результатам которой были допущены к сдаче крови.Сотрудники полиции со всей ответственностью и отзывчивостью подходят к подобным мероприятиям. Стражам правопорядка не понаслышке известно, как жизненно необходима кровь и ее компоненты хирургическим больным, а также людям, получившим травмы в происшествиях. Каждый день люди нуждаются в переливании крови и сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.Медицинские работники отделения трансфузиологии поблагодарили личный состав сотрудников полиции столичного метрополитена за участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному Дню донора крови 2021. В этот день каждому донору медики вручили памятные браслеты и именной сертификат донора, пожелав им крепкого здоровья.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18