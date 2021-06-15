Еще 34 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших - пятеро детей.

С 7 по 14 июня во Владимирской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в результате аварий погибло три человека, 34 - получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших - пятеро детей.При этом шесть ДТП случились по вине пьяных водителей. Всего за семь дней госавтоинспекторы поймали 109 автомобилистов, управлявших автомобилями подшофе.