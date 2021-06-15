ОУР ОМВД по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тайгибова Магомед-али Багаутдиновича 2002 года рождения...

ОУР ОМВД по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тайгибова Магомед-али Багаутдиновича 2002 года рождения, местонахождение которого неизвестно с февраля 2021 года.Приметы: кавказской внешности, на вид 19-20 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы короткие темные, губы средней толщины.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного «112»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73