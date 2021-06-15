15.06.2021

2021-06-15 19:40:04

В Александрове состоялась всероссийская премьера оперы Александр Невский

По преданию, город назван в честь великого полководца и защитника Руси. Все подробности в репортаже Веры Куликовой.



У солиста Академии молодых певцов Мариинского театра Ярослава Петряника в "Александре Невском"- главная партия. По словам Ярослава, он вовсе не похож по характеру на великого князя. Работая над партией, понял, каких качеств ему не не хватает- боялся, что не справится. Невский-личность, на которую каждый современный мужчина должен равняться- говорит солист.



Ярослав Петряник, солист Академии молодых певцов Мариинского театра , исполнитель партии Александра Невского:



- Я понял чего мне в жизни не хватает прежде всего и для меня прежде всего -это образ мужчины.То каким он должен быть. Того мужчины, который может в повести за собой других людей, который есть защитник женщин, детей, слабых! Который вдохновитель. /Это национальный лидер и национальный герой!



Сопрано Анастасии Калагиной за чистоту называют хрустальным. В ее репертуаре Марфа из "Царской невесты", Наташа из "Войны и мира", Снегурочка из из одноименной оперы Римского- Корсакова и еще более тридцати главных партий. Солистка Маринского театра в новой постановке в роли Александры- жены Александра Невского.



Анастасия Калагина, солистка Мариинского театра, исполнительница партии Александры- жены Александра Невского:



- Достаточно легко и знаете как-то на одном дыхании легла партия и автор Грайр Грайрович Ханеданьян- композитор отметил это! То, что настолько органично получилось и как будто я ее всю жизнь пела!



Премьера оперы Грайра Ханеданьяна состоялась в городе, который назвали в честь князя Александра Ярославовича. В день его восьмисотлетия. В Александрове полководец останавливался во время одной из из своих военных экспедиций, приезжал в эти места на охоту. Филипп Селиванов- первый дирижер, которому автор оперы доверил исполнить своё произведение .



Филипп Селиванов, дирижер:



- Это длительная работа. И самому дирижеру,и музыкантам изучать и разговаривать с композитором, выяснять что здесь они имел ввиду , что здесь можно сделать. Даже в процессе репетиции появляется что-то новое. С Грай Грайровичом хорошо. Мы уже давно работаем и в этом плане с ним очень легко обсуждать! Просто он сам потрясающий вокалист, музыкант и он понимает и голоса , и в тоже время он понимает оркестровку.



Вместе с солистами и оркестром знаменитого Мариинской театра на премьере пел и владимирский Камерный хор "Распев" под управлением Натальи Колесниковой. По ее словам, с питерскими музыкантами было очень комфортно работать.



Наталья Колесникова, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Камерного хора "Распев":



- Меня привлекло , когда предложила Мариинский театр участвовать в этом проекте. Меня вдохновила первое, что это духовная опера и личность самого Александра Невского, конечно, она многомасштабная и просто уникальная!



Премьера прошла с большим успехом. В опере было занято больше 80 артистов. Полтора часа, пока шло яркое костюмированное действие, зрители сидели, затаив дыхание.



Вера Куликова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.