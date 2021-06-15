При грозе прогнозируется усиление порывов ветра до 17 м/с.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня в регионе и во Владимире ожидается гроза с дождём. В отдельных районах ливни и град.«При грозе прогнозируется усиление порывов ветра до 17 метров в секунду», - сообщила АиФ.ru руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями в системе ЖКХ, а также может привести к росту количества ДТП и повреждению сельскохозяйственных культур.Жителям области рекомендуется не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Единый номер вызова экстренных служб - 101, 112.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.