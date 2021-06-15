Сообщение о незаконной рубке поступило в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального. В конце октября прошлого года двое мужчин – 21 и 30 лет – пришли с пилами и топорами на территорию

Сообщение о незаконной рубке поступило в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального. В конце октября прошлого года двое мужчин – 21 и 30 лет – пришли с пилами и топорами на территорию местного лесничества, которое находилось недалеко от их поселка. После, когда лесорубов задержали полицейские, они признались, что древесина им была нужна для ремонта забора. Спиленные деревья