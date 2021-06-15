На полную мощность новый корпус будет запущен к осени.

Во Владимирской области завершается строительство производственно-складского корпуса в индустриальном парке «Ставровский». Возведение площадки обусловлено необходимостью размещения новых резидентов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации региона.«В «Ставровском» созданы комфортные условия. Организовано ответственное хранение товара, охрана территории, предприятия обеспечены электро- и теплоэнергией, а также водоснабжением и водоотведением. Построены дороги, подъездные пути, инженерные сети, проведён интернет, телефония, предоставляются услуги спецтехники», − отметил первый вице-губернатор Александр Ремига в ходе визита в парк.В 2020-2021 годах вложения составили более одного миллиарда рублей. Строительство завершится в текущем месяце. Однако уже сейчас на новой площадке работает компания, выпускающая автокомпоненты.На полную мощность новый корпус будет запущен к осени.ИП «Ставровский» создан в 2006 году. Сейчас он объединяет порядка 30 резидентов, среди которых есть и иностранные компании. Они выпускают электро- и холодильное оборудование, продукцию для автопрома, пластиковые окна и мебель, оптику.