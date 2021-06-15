В оросительном канале, проходящем возле поселка Комсомолец Николаевского района Волгоградской области, было обнаружено тело девятилетней девочки, передает . Причину смерти ребенка ..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-kanale-pod-volgogradom-nashli-telo-rebenka.html" target="_blank">В канале под Волгоградом нашли тело ребенка</a> - В оросительном канале, проходящем возле поселка Комсомолец Николаевского района Волгоградской области, было обнаружено тело девятилетней девочки, передает . Причину смерти ребенка ..
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-kanale-pod-volgogradom-nashli-telo-rebenka.html]В канале под Волгоградом нашли тело ребенка[/url] - В оросительном канале, проходящем возле поселка Комсомолец Николаевского района Волгоградской области, было обнаружено тело девятилетней девочки, передает . Причину смерти ребенка ..