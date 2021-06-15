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В оросительном канале, проходящем возле поселка Комсомолец Николаевского района Волгоградской области, было обнаружено тело девятилетней девочки, передает . Причину смерти ребенка предстоит установить специалистам. Уголовное дело по факту произошедшего уже возбуждено.

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