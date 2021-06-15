С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22063 человек. В стационарах лежит 164 жителя. На дому лечится 1617 заболевших.

В Костромской области на 15 июня ещё 43 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 11 костромичей. По пять пациентов прибавилось в Чухломском и Галичском районах. Четыре – в Парфеньевском и Костромском районах. Трое заболевших в Островском районе. Двое - в Шарье, Волгореченске и Красном-на-Волге. По одному – в Солигаличе, Буе, Нерехте и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22063 человек. В стационарах лежит 164 жителя. На дому лечится 1617 заболевших.