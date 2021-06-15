Преступление случилось еще в ноябре 2015-го. В селе Иваново Ковровского района между мужчиной и тремя ранее незнакомыми ему людьми произошел конфликт. Компания неизвестных стала избивать

Преступление случилось еще в ноябре 2015-го. В селе Иваново Ковровского района между мужчиной и тремя ранее незнакомыми ему людьми произошел конфликт. Компания неизвестных стала избивать потерпевшего. В этот момент мимо проезжал его товарищ. Увидев драку, друг взял из машины биту и нанес удар по голове одному из дебоширов. В результате удара незнакомцу был причинен тяжкий