Учреждение перепрофилировали под ковидарий с 10 июня.

С 10 июня по распоряжению департамента здравоохранения Владимирской области в Коврове на базе горбольницы №1 ковид-госпиталь.В ковидарии развёрнуто 50 коек для инфицированных опасной болезнью.«Сначала было 25, а с 14 июня прибавилось ещё столько же», - рассказала заместитель главврача ЦГБ Наталья Саламатина.Напомним, что в городе оружейников пациентов с ковидом принимают в двух больницах. Второе инфекционное отделение развёрнуто на Солнечной.По информации на 15 июня, в медучреждениях региона открыто 828 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Занято - 698 или 84,3%, свободны – 130 мест.По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в области выздоровело 47 человек, – 48.