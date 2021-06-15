Злоумышленник похитил карту у местного жителя и, введя в заблуждение продавцов, 67 раз оплатил ею свои покупки.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Установлено, что фигурант, увидев мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана его пиджака банковскую карту и использовал её для оплаты своих покупок. На вопросы о собственнике карты, злоумышленник, которого принимали за несовершеннолетнего, отвечал, что она принадлежит его дедушке.В общей сложности в течение месяца обвиняемый 67 раз воспользовался чужой картой, потратив более 31 000 рублей.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и признался в содеянном.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемо статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.