Работу помывочной приостановили из-за экспертизы, по результатам которой будет определена возможность эксплуатации здания.

В Коврове на улице Набережной закрыли муниципальную баню, которая располагается в доме №13.Как наши коллеги из «Ковровских вестей», работу помывочной приостановили из-за экспертизы, по результатам которой будет определена возможность эксплуатации здания. После обследования станет ясно – можно ли отремонтировать здание.Напомним, что она обслуживала всю северную часть города оружейников.Интересно, что в конце июня из-за ремонтно-профилактических работ закроется баня на улице Сосновой. Она не будет принимать посетителей с 28 июня по 18 июля.В результате на 140 тысяч населения останется одна частная баня на улице Рунова.