Мосгорсуд вынес приговор в отношении 31-летней жительницы Московской области. Женщина, будучи в гостях у своей подруги, выкинула из окна 13-го этажа трехлетнюю девочку хозяйки квартиры, ..

Мосгорсуд вынес приговор в отношении 31-летней жительницы Московской области. Женщина, будучи в гостях у своей подруги, выкинула из окна 13-го этажа трехлетнюю девочку хозяйки квартиры, передает телеканал "". Сообщается, что сперва она пыталась симулировать сумасшествие, однако экспертиза показала, что злодейка отдавала отчет своим действиям. С ребенком она расправилась из-за личной неприязни к подруге. Теперь ей предстоит провести в колонии общего режима ближайшие 17 лет.