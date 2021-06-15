Завершен первый этап благоустройства.
Во Владимире на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта открылся военно-патриотический сквер. Мероприятие состоялось в День России – 12 июня.
У центрального входа и вдоль главной аллеи установили образцы военной техники. Военный оркестр играл плац-концерт, военнослужащие 54-й гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии провели показательные выступления. На территории парка разместились экспозиции военно-патриотических объединений, поисковиков и клубов исторической реконструкции.
«Клуб «Рудель» городского ДК Молодежи подготовил выставку фронтовых фотографий. «Китежград» показал выставку макетов оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны. Реконструкторы в обмундировании образца 1935-1943 годов рассказывали о главных военных сражениях», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.
На центральной аллее высадили именные алтайские кедры. 80 двадцатилетних деревьев доставили во Владимир накануне мероприятия.
В мэрии отмечают, что завершён первый этап создания патриотического сквера. Создана инженерная инфраструктура, проложены коммуникации, оборудованы велодорожки и площадки для отдыха, засеяны газоны и разбиты цветники. В администрации Владимира продолжают работать над концепцией второго этапа благоустройства.
Программа открытия продолжалась праздничным концертом, подготовленным театром фольклора «Разгуляй» и ведущими творческими коллективами города.
Напомним, что общая площадь, которую планируется привести в порядок, составляет 3,5 га.
Завершение всех работ по благоустройству запланировано на 2022 год. Общественное пространство преображается за счёт внебюджетных источников.
Добавим, что на сайте горадминистрации продолжается за название обновлённой территории. Лидирует - Сквер Победы. Всего свой выбор сделали более 600 человек.