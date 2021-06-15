Завершен первый этап благоустройства.

Во Владимире на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта открылся военно-патриотический сквер. Мероприятие состоялось в День России – 12 июня.У центрального входа и вдоль главной аллеи установили образцы военной техники. Военный оркестр играл плац-концерт, военнослужащие 54-й гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии провели показательные выступления. На территории парка разместились экспозиции военно-патриотических объединений, поисковиков и клубов исторической реконструкции.«Клуб «Рудель» городского ДК Молодежи подготовил выставку фронтовых фотографий. «Китежград» показал выставку макетов оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны. Реконструкторы в обмундировании образца 1935-1943 годов рассказывали о главных военных сражениях», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.На центральной аллее высадили именные алтайские кедры. 80 двадцатилетних деревьев доставили во Владимир накануне мероприятия.В мэрии отмечают, что завершён первый этап создания патриотического сквера. Создана инженерная инфраструктура, проложены коммуникации, оборудованы велодорожки и площадки для отдыха, засеяны газоны и разбиты цветники. В администрации Владимира продолжают работать над концепцией второго этапа благоустройства.Программа открытия продолжалась праздничным концертом, подготовленным театром фольклора «Разгуляй» и ведущими творческими коллективами города.Напомним, что общая площадь, которую планируется привести в порядок, составляет 3,5 га.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на 2022 год. Общественное пространство преображается за счёт внебюджетных источников.Добавим, что на сайте горадминистрации продолжается за название обновлённой территории. Лидирует - Сквер Победы. Всего свой выбор сделали более 600 человек.