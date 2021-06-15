Рейсовый автобус ЛиАЗ протаранил стену аптеки в городе Власиха Московской области, передают . Стена частично разрушилась, однако внутри торговой точки никто не пострадал. Не было никого и ..

Рейсовый автобус ЛиАЗ протаранил стену аптеки в городе Власиха Московской области, передают "". Стена частично разрушилась, однако внутри торговой точки никто не пострадал. Не было никого и внутри автобуса – водитель ненадолго оставил его с включенным двигателем на идущей под наклоном дороге.