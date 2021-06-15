Рейсовый автобус ЛиАЗ протаранил стену аптеки в городе Власиха Московской области, передают . Стена частично разрушилась, однако внутри торговой точки никто не пострадал. Не было никого и ..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-podmoskove-avtobus-protaranil-apteku.html" target="_blank">В Подмосковье автобус протаранил аптеку</a> - Рейсовый автобус ЛиАЗ протаранил стену аптеки в городе Власиха Московской области, передают . Стена частично разрушилась, однако внутри торговой точки никто не пострадал. Не было никого и ..
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2021-v-podmoskove-avtobus-protaranil-apteku.html]В Подмосковье автобус протаранил аптеку[/url] - Рейсовый автобус ЛиАЗ протаранил стену аптеки в городе Власиха Московской области, передают . Стена частично разрушилась, однако внутри торговой точки никто не пострадал. Не было никого и ..