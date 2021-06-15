15.06.2021

2021-06-15 12:05:04

В Собинском районе открыли музей писателя Владимира Солоухина

Автору знаменитых "Владимирских проселков" сегодня исполнилось бы 97 лет. На его родине в селе Алепино Собинского района открыли музей писателя. Подробности в нашем сюжете.



На половину- барин, на половину - пахарь. Из крестьянской семьи пробился в литературную элиту. Изменчивый, в чем-то противоречивый. Владимир Солоухин - писатель, который воспел Владимирский край. Представитель " деревенской прозы", он всю жизнь писал о родных местах, природе и жизни простых людей. Николай Лалакин, руководитель Владимирского отделения Союза Писателей России: "Вы знаете , очень трудно судить, но очень выдающийся человек. Это самый крупный писатель, которого родила Владимирская земля. Не больше не меньше".



Будучи известным, имея квартиру в Москве, Владимир Алексеевич предпочитал жить в родовом доме в селе Алепино. В доме было много детей, но с 8 утра до часу дня соблюдали полную тушину: в это время писатель работал. Затем много гулял: в день проходил около 8 километров. Сохранился его стол, лампа и даже кружка , теперь это экспонаты музея Владимира Солоухина. Тут же и патефон, который слушал писатель по ночам. Он любил русскую народную музыку и романсы. Елена Солоухина, дочь писателя:"Вот именно во время гуляний, он обдумывал какие-то новые произведения, как раз в то врем ему приходили стихи. И вообще писать он мог только в деревне, вот только в Алепине".



Музей Солоухина - двухэтажный. Первый - рассказывает об истории Алепино и крестьянском быте, на втором этаже - воссозданный кабинет Владимира Алексеевича. Семья писателя передала музею награды, фотографии и личные вещи. Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: "Замечательно , что это происходит в сельской местности. И наши села, тоже обладают удивительной историей, которую можно раскрывать в таких музейных объектах. Поэтому , конечно , когда Собинский район выступил с этой инициативой и когда речь зашла о создании такого музея мы с радостью откликнулись".



Музей - это не только дом , это и небольшой пруд рядом , и огород, - все, что окружало писателя. И, конечно , местный храм , который мечтал восстановить Владимир Солоухин. Екатерина Таманова. Александр Чунаев. Вести Владимир.