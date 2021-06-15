Столичная Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение передвижения транспортных средств под управлением водителей в состоянии опьянения...

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение передвижения транспортных средств под управлением водителей в состоянии опьянения.Рейд, в котором были задействованы более 600 инспекторов ДПС, проводился в период с 20:00 13 июня до 06:00 14 июня.В результате мероприятия выявлены 86 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 74 водителя отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.По всем фактам составлены административные материалы, которые будут переданы в судебные органы.Также задержаны 9 человек, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии, будучи уже лишенными права управления за подобное нарушение. Их ждёт ответственность в порядке статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.