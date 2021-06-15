15.06.2021

2021-06-15 20:05:05

Вести-Владимир в 21.05: какие предприятия обоснуются в Ставровском технопарке?

Смотрите в программе "Вести-Владимир"



- Made in Stavrovo:



Ставровский технопарк приглашает резидентов. Какие предприятия разместят здесь свои производства?







- Невский в Александрове:



Всероссийская премьера в Александрове. Солисты Мариинки представили оперу "Александр Невский".







- Экспедиция продолжается:



Финальный аккорд музыкальной экспедиции. Но путешествие на этом не заканчивается...