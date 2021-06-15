Сумма, пока, не уточняется.

Владимир Сипягин распорядился выделить бюджетные средства на ремонт маневренного жилого фонда в Александрове. В них временно разместят 17 семей-погорельцев, оставшихся без жилья после крупного в минувшие выходные.В обладминистрации уже готовят документы. Сумма, пока, не уточняется.В ночь на 12 июня в пятиэтажном доме загорелась кровля. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 900 квадратных метров. Из многоквартирного дома эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. К счастью, жертв удалось избежать.По словам главы региона, важно, чтобы условия во временном жилье были максимально комфортными.