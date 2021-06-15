Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает о элементарных правилах поведения вблизи объектов системы ЖКХ. «В период подготовки тепловых сетей на местах проведения работ, которые являются ..

Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает о элементарных правилах поведения вблизи объектов системы ЖКХ.«В период подготовки тепловых сетей на местах проведения работ, которые являются потенциально опасными, выставляются ограждения и предупреждающие знаки. Любая невнимательность, неосторожность и пренебрежение к требованиям техники безопасности, могут привести к трагическим последствиям», - предупреждают в пресс-службе компании.Ресурсоснабжающая организация призывает родителей и педагогов разъяснять детям опасность игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, а также вблизи надземных тепловых сетей.В компании просят автомобилистов избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы, а водителей большегрузов быть внимательными при проезде над наружными трубопроводами, в особенности во дворах многоквартирных домов.«В случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте об этом в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам», - призывают в «Т Плюс».Чтобы избежать несчастных случаев, достаточно соблюдать простые правила:- передавать информацию о дефектах в в экстренные службы. Не пытаться подходить близко к месту вытекания воды или выхода пара. Категорически запрещается проезжать на автомобилях через разлив, проходить по затопленным улицам или тротуарам. Исключить доступ детей к месту разлива;- не заходить за ограждения, объяснить детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей;- помните, что асфальт представляет собой тонкую корку, которая может держаться только под напором поступающей воды, поэтому существует риск провалиться в кипяток;- при вытекании горячей воды запрещено ходить по обочине дорог, особенно в районе колодцев ливневой канализации, так как при сливе горячей воды с проезжей части возможен размыв грунта в районе колодца и обрушение поребрика.- при разливе горячей воды по поверхности выделяется большое количество пара, из-за чего снижается видимость . Такие участки лучше обойти.Круглосуточный номер аварийно-диспетчерской службы владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: (4922) 53-22-20.ЕДДС: 05 или 53-11-48, при наборе с мобильного телефона - 112.