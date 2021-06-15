15.06.2021

2021-06-15 19:10:05

Владимирцы выстраиваются в очереди, чтобы стать донорами

Сегодня - всемирный День донора. Во Владимире на станции переливания крови - очереди. О тех, кто сдаёт кровь впервые и новом законопроекте о поддержке донорства в регионе - смотрите в нашем репортаже.



Павел Засыпкин давно хотел сдать кровь. На Областной станции переливания узнал, что у него вторая группа, отрицательный резус-фактор. Потребность в таких донорах сильно возросла в последнее время - их даже принимают без предварительной записи. Павел заявляет , что теперь намерен сдавать кровь регулярно. Павел Засыпкин, донор, представитель Молодёжной Думы: "В голове появляются мысли, так скажем, более вселенского масштаба, чтобы, к примеру, не просто жить в своё удовольствие, а именно чтобы кому-то помогать всячески. Необязательно, чтобы это была сдача крови, можно словом помочь, кому-то реально сдачей крови, кому-то делом. И в целом. Моё мнение - люди для того и созданы, чтобы помогать друг другу".



В Областном центре переливания в очереди чаще можно встретить мужчин - им можно сдавать кровь пять раз в год. Женщинам - не более четырёх. Допустимый интервал - 60 дней. Иван Картошкин, как и Павел, тоже сдаёт кровь впервые. Рассказывает, решился из-за отсутствия медицинских противопоказаний. Перед сдачей волнения не было - Иван считает, что если есть возможность помочь людям, нужно этим пользоваться. Иван Картошкин, донор, представитель Молодёжной думы:"До этого ознакомился с информацией по диете предварительной, по самой процедуре. Ничего в этом страшного абсолютно нет".



Знак почетного донора получить достаточно сложно. Законодательное собрание Владимирской области вынесло на обсуждение инициативу о поддержке это благородного дела в регионе. Законопроект призван дополнительно поощрить доноров. Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:"До пяти раз в год мужчине допускается сдача крови. Это, как минимум, восемь лет подряд нужно сдавать регулярно, по пять раз в год, чтобы получить этот знак. В то же время, есть люди, которые реже это делают, но делают регулярно, стабильно, помогают обществу и, конечно, я считаю, что будет очень хорошо, если мы таких людей отметим хотя бы на региональном уровне".



Сам Роман Кавинов, зампредседателя ЗС сдаёт кровь в четвёртый раз. Но подумывает о том, чтобы делать это намного чаще. В подарок врачи Областной станции подарили ему игрушку в виде капельки крови - в знак благодарности от человека, которому эта кровь понадобится в ближайшее время.



Мария Городская, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".