Первоначально ПФР отказался перечислять положенные средства.

Прокуратура обязала Пенсионный фонд выплатить бывшей узнице концлагеря 75 тысяч рублей.После публикаций в СМИ ведомство провело проверку по факту получения жительницей Петушинского района единовременной выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.«Выяснилось, что в селе Андреевское проживает пенсионерка 1924 года рождения, которая в 1941 году попала в окружение немецких войск и была отправлена в лагерь Шенефельд. Шенефельд являлся филиалом концлагеря Равенсбрюк, позднее Заксенхаузен. Несмотря на наличие сведений в личном деле, в апреле 2020 года женщине отказали в перечислении пособия», - рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.В связи с этим ведомство направило в адрес ПФР требование произвести выплату.Требования прокурора удовлетворены, но решение суда пока не вступило в законную силу.