Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что Росреестр разработал методические рекомендации для граждан по применению Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что Росреестр разработал методические рекомендации для граждан по применению Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»). Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Сарыгин А.А. отметил: «Основными целями принятия закона о «гаражной амнистии» являются, в первую очередь, возможность собственника «узаконить» права на объекты гаражного назначения и земельные участки, что обеспечит защиту прав и законных интересов граждан. Кроме того, наполнение ЕГРН сведениями о правообладателях указанных объектов недвижимости позволит государству получать определенную информацию об объекте и правах, например, при решении вопросов благоустройства, а также для вовлечения в налоговый оборот данных объектов недвижимости».В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов, составлены полезные советы для граждан. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы. Отдельно отмечается, что если у гражданина нет указанных в рекомендациях документов, это не означает, что он не сможет оформить гараж. Региональные органы власти наделены полномочиями по определению дополнительного перечня документов, на основании которых человек может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии».Граждане должны иметь в виду, что если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его будет необходимо образовать. В методичке рассказывается, как подготовить схему границ участка под гаражом и получить от уполномоченного органа предварительное согласование предоставления земельного участка. Отдельно расписана процедура взаимодействия владельца гаража с кадастровым инженером,который должен подготовить межевой план земельного участка и технический план гаража.Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность принимает администрация конкретного населенного пункта. Чтобы такое решение было принято, гражданин должен туда направить решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выписку из ЕГРН на земельный участок и технический план на гараж. В итоге администрация сама подаст в Росреестр документы на регистрацию права собственности владельца гаража и потом вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.В методическом пособии прописаны полномочия органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления при реализации закона. В том числе указано, какое содействие муниципалитеты вправе оказывать гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.В настоящее время в субъектах совместно с региональными и муниципальными органами власти уже ведется подготовительная работа по реализации закона. Совместно с территориальными органами Росреестра будет обеспечено консультирование граждан и экспертная поддержка по всем возникающим вопросам.С методическими рекомендациями можно ознакомиться на региональном блоке официального сайта Росреестра в разделе «Пресс -центр» - «Новости», перейдя по .