Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 17 июня 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Лица, по заявлению ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 17 июня 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Лица, по заявлению которых осуществляются государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав».На вопросы граждан ответит исполняющий обязанности начальника отдела государственной регистрации объектов недвижимости – Ворошкевич Оксана Григорьевна.Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 33-51-30.