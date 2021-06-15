Встреча с журналистами будет посвящена актуальным вопросам социально-экономического развития региона.

Завтра, 16 июня, во Владимирской областной научной библиотеке имени Горького, расположенной на улице Дзержинского, состоится пресс-конференция губернатора Владимира Сипягина.Встреча с журналистами будет посвящена актуальным вопросам социально-экономического развития владимирской земли.Начало мероприятия в 12:00.По традиции АиФ.ru расскажет читателям о наиболее интересных и проблемных темах, которые будут затронуты в рамках общения главы региона со СМИ.