Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Из-за монтажа кабеля уличного освещения 16 июня с 08.30 до 12.00 движение транспорта на улице Осьмова в районе дома №15 будет затруднено. Об этом сообщили в МКУ «Благоустройство».В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фестиваля «ПряхаФест» с 10.00 18 июня до 22.00 20 июня по улице Девической также ограничат проезд автомобилей. Движение будет закрыто от улицы 2-й Никольской до улицы Княгининской.«Объезд будет организован по улицам Никитской, 2-й Никольской и Ильича», - уточнили в мэрии.Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.