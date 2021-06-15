16 июня во Владимире на улице Осьмова ограничат движение транспорта. С 08.30 до 12.00 в районе дома №15 будут проводиться работы по монтажу кабеля уличного освещения через проезжую часть

16 июня во Владимире на улице Осьмова ограничат движение транспорта. С 08.30 до 12.00 в районе дома №15 будут проводиться работы по монтажу кабеля уличного освещения через проезжую часть автодороги. 18 июня с 10.00 ограничат движение всех видов транспорта по улице Девической на участке от улицы 2-й Никольской до улицы Княгининской. Проезд будет невозможен из-за