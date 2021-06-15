Выданное разрешение признано недействительным.

Арбитражный суд Владимирской области застройку территории с кадастровым номером 33: 22: 011303:138, расположенной на Нижней Дуброве.На земельном участке планировали возвести пять многоэтажных домов и гараж-стоянку. Ранее, в июне 2018 года, разрешение на строительство выдал департамент архитектуры региона.Работы не начались из-за судебного иска, который последовал после рассмотрения жалобы жителя города Владимира Трошина. Выяснилось, что документы на строительство выданы при отсутствии проекта планировки и с нарушением градостроительных норм. К примеру, по проекту придомовая площадь оказалась в два раза меньше допустимой. Отсутствовали площадки для озеленения и выгула домашних животных.По земельному участку проходит охранная зона ЛЭП и тепловых сетей, что запрещает возведение зданий и сооружений без согласований с ресурсоснабжающими организациями, которые не были получены.В результате разрешение признано недействительным.Решение в законную силу пока не вступило. В течение месяца застройщик может обжаловать его в первом арбитражном апелляционном суде Владимирской области.