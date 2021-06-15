Во Владимире День России отметили открытием патриотического сквера и высадкой аллеи “Кедры Великой Победы”. Новое городское общественное пространство на пересечении Октябрьского

Во Владимире День России отметили открытием патриотического сквера и высадкой аллеи “Кедры Великой Победы”. Новое городское общественное пространство на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира торжественно презентовал глава областного центра Андрей Шохин. Андрей Шохин, глава г. Владимира: Мы с вами великая, огромная, могучая страна. И это символично, что сегодня это проходит в День России. Первую