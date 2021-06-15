Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 265 человек.

Во Владимирской области на 15 июня подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 горожан. Ещё 6 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 4 - в Ковровском районах. По три пациента с ковидом прибавилось в Вязниковском и Александровском, по 2 - в Камешковском, Меленковском, Петушинском, Суздальском, Киржачском и Гороховецком районах. По одному инфицированному выявлено в Собинском, Судогодском, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 265 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7809 случаев во Владимире, 4142 - в Гусь-Хрустальном районе, 3764 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.