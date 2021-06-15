Минздрав поддерживает инициативу властей.

Замгубернатора Ольга Гребнёва ведёт переговоры с ректором Приволжского медицинского университета об открытии во Владимирской области филиала ВУЗа.«Вопрос обсуждался в Минздраве, который поддерживает нашу инициативу. Однако нужны клинические базы. Вначале можно открыть ординатуру и курсы повышения квалификации, а после – специалитет», - уточнила Ольга Сергеевна.По её мнению, открыть университет в регионе нереально. В области отсутствует необходимое количество преподавателей, заманить которых почти невозможно.