15.06.2021

2021-06-15 09:30:05

Во Владимирской области поменялось расписание электричек

Это пришлось сделать из-за летнего сезона ремонтных работ на железной дороге.



Изменения в работе поездов на владимирском и муромском направлениях действуют до 24 июля, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.



Владимирское направление



16 июня:



- Поезд № 6302 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 3.56 и прибывать на конечную станцию в 5.35.



- Поезд № 6401 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 5.09 и прибывать на конечную станцию в 6.15.



17 июня:



- Поезд № 6302 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 4.09 и прибывать на конечную станцию в 5.37.



- Поезд № 6304 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться в 5.01 и прибывать на конечную станцию в 6.50.



Муромское направление



15 июня:



- Поезд № 6063 сообщением Муром 1 – Вековка будет отправляться в 8.20 и прибывать на конечную станцию в 10.06.



С 14 июня по 24 июля:



- Поезд № 6060 сообщением Вековка – Муром: Вековка отпр. 05.03 Заколпье 05.12-05.13 Золотковский 05.18, 232 км 05.23-05.24, Алферово 05.30-05.31 Добрятино 05.38-05.39 Максимовский 05.44,- 05.45 Бутылицы 05.51-05.52 Зимницы 05.57-05.58 Левино 06.01-06.02 Кондаково 06.07-06.08 Папулино 06.11-06.12 Амосово 06.16-06.17 Просинское 06.20-06.21 Стригино 06.25-06.26 Кольдино 06.29-06.30 284 км 06.32-06.33 Муром 1 приб. 06.41.



- Поезд № 6063 сообщением Муром – Вековка: Муром 1 отпр. 08.10 284 км 08.16-08.17 Кольдино 08.20-08.21 Стригино 08.25-08.26 Просинское 08.31-08.32 Амосово 08.36-08.37 Папулино 08.42-08.43 Кондаково 08.50-08.51 Левино 08.55-08.56 Зимницы 08.59-09.00 Бутылицы 09.06-09.07 Максимовский 09.12-09.13 Добрятино 09.19-09.20 Алферово 09.26-09.27 232 км 09.32-09.33 Золотковский 09.37-09.38 Заколпье 09.45-09.46 Вековка приб. 09.56.



C 15 июня по 24 июля:



- Поезд № 6061 сообщением Муром – Вековка: Муром 1 отпр. 05.23 284 км 05.29-05.30 Кольдино 05.33-05.34 Стригино 05.38-05.39 Просинское 05.43-05.44 Амосово 05.48-05.49 Папулино 05.54-05.55 Кондаково 06.02-06.03 Левино 06.07-06.08 Зимницы 06.11-06.12 Бутылицы 06.18-06.19 Максимовский 06.24-06.25 Добрятино 06.31-06.32 Алферово 06.38-06.39 232 км 06.44-06.45 Золотковский 06.49-06.50 Заколпье 06.57-06.58 Вековка приб. 07.08.



C 15 июня по 23 июля:



- Поезд № 6062 сообщением Вековка – Муром: Вековка отпр. 08.54 Заколпье 09.04-09.05 Золотковский 09.10-09.11 232 км 09.15-09.16 Алферово 09.22-09.23 Добрятино 09.30-09.31 Максимовский 09.36-09.37 Бутылицы 09.43-09.44 Зимницы 09.49-09.50 Левино 09.53-09.54 Кондаково 09.59-10.00 Папулино 10.03-10.04 Амосово 10.08-10.09 Просинское 10.12-10.13 Стригино 10.17-10.18 Кольдино 10.21-10.22 284 км 10.24-10.25 Муром 1 приб. 10.33.



- Поезд № 6064 сообщением Вековка – Муром: Вековка отпр. 12.33 Заколпье 12.43-12.44 Золотковский 12.49-12.50 232 км 12.54-12.55 Алферово 13.00-13.01, Добрятино 13.08-13.09 Максимовский 13.14-13.15 Бутылицы 13.21-13.22 Зимницы 13.27-13.28 Левино 13.31-13.32 Кондаково 13.37-13.38 Папулино 13.41-13.42 Амосово 13.46-13.47 Просинское 13.50-13.51 Стригино 13.55-13.56 Кольдино 13.59-14.00 284 км 14.02-14.03 Муром 1 приб. 14.11.



- Поезд № 6065 сообщением Муром – Вековка: Муром 1 отпр. 15.08 284 км 15.14-15.15 Кольдино 15.18-15.19 Стригино 15.23-15.24 Просинское 15.29-15.30 Амосово 15.34-15.35 Папулино 15.40-15.41 Кондаково 15.47-15.48 Левино 15.53-15.54 Зимницы 15.57-15.58 Бутылицы 16.04-16.05 Максимовский 16.10-16.11 Добрятино 16.17-16.18 Алферово 16.24-16.25 232 км 16.31-16.32 Золотковский 16.36-16.37 Заколпье 16.44-16.45 Вековка приб. 16.55.



- Поезд № 6066 сообщением Вековка – Муром: Вековка отпр. 17.40 Заколпье 17.50-17.51 Золотковский 17.56-17.57 232 км 18.01-18.02 Алферово 18.08-18.09 Добрятино 18.16-18.17 Максимовский 18.22-18.23 Бутылицы 18.29-18.30 Зимницы 18.35,5-18.36 Левино 18.39-18.40 Кондаково 18.45-18.46 Папулино 18.49-18.50 Амосово 18.54-18.55 Просинское 18.58-18.59 Стригино 19.03-19.04 Кольдино 19.07-19.08 284 км 19.10-19.11 Муром 1 приб. 19.19.



- Поезд № 6067 сообщением Муром – Вековка: Муром 1 отпр. 17.54 284 км 17.59-18.00 Кольдино 18.03-18.04 Стригино 18.07-18.08 Просинское 18.13-18.14 Амосово 18.17-18.18 Папулино 18.23-18.24 Кондаково 18.31-18.32 Левино 18.36-18.37 Зимницы 18.40-18.41 Бутылицы 18.47-18.48 Максимовский 18.53-18.54 Добрятино 19.00-19.01 Алферово 19.07-19.08 232 км 19.14-19.15 Золотковский 19.19-19.20 Заколпье 19.27-19.28 Вековка приб. 19.38.



- Поезд № 6069 сообщением Муром – Вековка: Муром 1 отпр. 20.00 284 км 20.06-20.07 Кольдино 20.10-20.11 Стригино 20.15-20.16 Просинское 20.21-20.22 Амосово 20.26-20.27 Папулино 20.31-20.32 Кондаково 20.39-20.40 Левино 20.44-20.45 Зимницы 20.48-20.49 Бутылицы 20.55-20.56 Максимовский 21.01-21.02 Добрятино 21.08-21.09 Алферово 21.15-21.16 232 км 21.21-21.22 Золотковский 21.26-21.27 Заколпье 21.34-21.35 Вековка приб. 21.45.



- Поезд № 6092 сообщением Вековка – Муром: Вековка отпр. 20.50 Заколпье 21.00-21.01 Золотковский 21.06-21.07 232 км 21.11-21.12 Алферово 21.18-21.19 Добрятино 21.26-21.27 Максимовский 21.32-21.33 Бутылицы 21.39-21.40 Зимницы 21.45-21.46 Левино 21.49-21.50 Кондаково 21.55-21.56 Папулино 22.00-22.01 Амосово 22.04-22.05 Просинское 22.08-22.09 Стригино 22.13-22.14 Кольдино 22.17-22.18 284 км 22.20-22.21 Муром 1 приб. 22.29.



- Поезд № 6184 сообщением Муром – Теша: Муром 1 отпр. 15.00 Городская 15.04-15.05 Приокский 15.10-15.11 Навашино 15.16-15.17 306 км 15.22 Велетьма 15.26-15.27 Сонино 15.31-15.32 Родяково 15.38-15.39 Оп 324 км 15.42-15.43 Валтово 15.45-15.46 Степурино 15.51-15.52 Теша приб. 16.00.



C 14 июня по 24 июля:



- Поезд № 6802 Муром 1 отпр. 07.04 Городская 07.08-07.09 Приокский 07.14-07.15 Навашино приб. 07.21.



- Поезд № 6801 Навашино отпр. 07.37 Приокский 07.41-07.42 Городская 07.46-07.47 Муром 1 приб. 07.52.