Среди особых примет – родимое пятно на шее.

В Кольчугинском районе в деревне Троица с 7 апреля ищут 45-летнего Алексей Коротыгина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».До сих пор о местонахождении Алексея Владимировиче ничего неизвестно.Рост мужчины – 172 сантиметра, нормального телосложения, седые волосы, глаза голубые.Был одет в зелёную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.Среди особых примет – родимое пятно на шее.Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по номерам телефонов, указанным в ориентировке.