Среди особых примет – родимое пятно на шее.
В Кольчугинском районе в деревне Троица с 7 апреля ищут 45-летнего Алексей Коротыгина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
До сих пор о местонахождении Алексея Владимировиче ничего неизвестно.
Рост мужчины – 172 сантиметра, нормального телосложения, седые волосы, глаза голубые.
Был одет в зелёную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.
Среди особых примет – родимое пятно на шее.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по номерам телефонов, указанным в ориентировке.