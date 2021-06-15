В Законодательном Собрании члены рабочей группы, занимающейся проблемами обманутых дольщиков, встретились со специалистами департамента архитектуры и обсудили пути восстановления ..

В Законодательном Собрании члены рабочей группы, занимающейся проблемами обманутых дольщиков, встретились со специалистами департамента архитектуры и обсудили пути восстановления нарушенных прав граждан.То, что застройщики иногда не выполняют обязательства перед жильцами, - проблема не новая и не локальная. Довольно часто приходится слышать о том, как несостоявшиеся владельцы квартир в строящихся домах годами судятся в надежде получить хоть какую-то компенсацию.В нашей области в едином реестре проблемных объектов зарегистрировано на данный момент 8 домов с 396 участниками долевого строительства в них. Кстати, в 2018 году в реестре было 20 объектов, так что работу по решению проблем ведут активно.По действующему в регионе плану-гра­фи­ку права подавляющего большинства жи­те­лей-доль­щи­ков восстановят уже к концу 2021 года. Три дома введут в эксплуатацию за счёт застройщика, а в одном уже все сложности решили - осталось только вывести его из реестра.Требования по процедуре банкротства, которые должны помочь гражданам, как правило, редко приводят к положительным результатам. А вот к долгим судебным процессам и подобным сложностям - часто. Чего стоит только история с домом № 1-б на Школьном проезде в мкр Юрьевец, в которой точку никак не могут поставить уже целых 16 лет!Новой вехой решений проблем дольщиков стало создание филиала Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства во Владимирской области.О нём рассказал председатель рабочей группы, вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков:- Такой федеральный фонд уже существует, но у нас был только его представитель. Мы проанализировали ситуацию и решили: для того, чтобы активизировать работу, нам необходимо открыть свой региональный филиал Фонда. Это, прежде всего, возможность привлекать федеральные деньги, чтобы решать проблемы дольщиков. Сейчас идёт регистрация в Минюсте, и, я надеюсь, к концу июня полностью сформируют управленческий аппарат Фонда, создали Попечительский и Наблюдательный советы. Законодательное собрание непосредственно участвует в этом процессе. Вероятно, я тоже войду в состав Попечительского совета.С открытием филиала появится возможность максимально эффективно использовать не только материальный, но и весь инструментарий Фонда. Можно будет более пристально следить за деятельностью застройщика - под таким контролем он не сможет «кормить завтраками».