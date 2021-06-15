Областной колледж культуры и искусства закрыли на карантин по коронавирусу. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 4-х студентов разных групп ковид подтверждён лабораторно.

Областной колледж культуры и искусства закрыли на карантин по коронавирусу. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 4-х студентов разных групп ковид подтверждён лабораторно. Учащимся пришлось уйти на дистанционку. В надзорном ведомстве опровергли информацию о том, что некоторым заболевшим понадобилась госпитализация. Ранее об этом сообщалось в некоторых СМИ. Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора –