За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 6 происшествий. Полицейскими оформлено 403 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 109 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Судогодский район:По предварительной информации, 07 июня 2021 г. около 15:00 на 2 км автодороги «Владимир – Улыбышево - Коняево» водитель 1969 г.р. автомобиля «Хендай» при выезде из лесного массива на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Скания» под управлением водителя 1993 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» направлен на амбулаторное лечение, пассажир 2009 г.р. автомобиля «Хендай» госпитализирована.Киржачский район:По предварительной информации, 08 июня 2021 г. около 01:50 на 9 км автодороги «Дубки - Киржач» водитель 1977 г.р. автомобиля «ВАЗ-213100» при прохождении поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися навстречу автомобилем «КАМАЗ» под управлением водителя 1980 г.р. и автомобилем «ВАЗ-21214» под управлением водителя 1978 г.р. После чего автомобиль «ВАЗ-21214» совершил съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21214» госпитализирован.Киржачский район:По предварительной информации, 09 июня 2021 г. около 03:50 на 9 км автодороги «Дубки – Киржач», водитель 1986 г.р. автомобиля «Фольксваген» при прохождении поворота допустил съезд в правый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир 1985 г.р. автомобиля «Фольксваген» госпитализированы.Суздальский район:По предварительной информации, 11 июня 2021 г. около 20:45 в с. Мордыш на ул. Центральная у д.1, водитель 1981 г.р. автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при прохождение левого поворота допустил съезд в правую по ходу движения обочину. В результате ДТП водитель и пассажир 1986 г.р. автомобиля «ВАЗ» госпитализированы.Камешковский район:По предварительной информации, 12 июня 2021 г. около 11:55 на 4 км автодороги Северный обход г.Камешково, водитель 1965 г.р. автомобиля «ВАЗ» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген» под управлением водителя 1979 г.р., который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажир 1969 г.р. автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.Владимир:По предварительной информации, 14 июня 2021 г. около 17:10 на 174 км автодороги М-7 «Волга» водитель 1983 г.р. автомобиля «Ивеко» в составе полуприцепа «Тонар» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «IVECO» в составе полуприцепа «Тонар – 9523» под управлением водителя 1965 г.р., в результате чего совершил с ним столкновение. От удара автомобиль «IVECO» совершил столкновение с автомобилем «Audi» под управлением водителя 1953 г.р., который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «IVECO» и пассажир 1953 г.р. автомобиля «Audi» направлены на амбулаторное лечение.