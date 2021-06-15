Нарушения выявлены в 4 учреждениях.

В четырёх учреждениях Владимира горпрокуратура выявила нарушения в организации питания детей-сирот.В детском доме имени Карла Либкнехта отсутствовали пробы готовой продукции, бракеражный журнал заполненялся ненадлежащим образом, отсутствовали приборы для измерения температуры и влажности воздуха в складских помещениях, кухонные работники не прошли обязательный гигиенический осмотр.В коррекционной школе-интернете для детей с тяжёлыми нарушениями речи отсутствовали пробы готовой продукции, одежда работников кухни хранилась вместе с верхней одеждой сотрудников учреждения.В школе-интернате № 30 также не по нормам вели бракеражный журнал, отсутствовали приборы для измерения температуры и влажности воздуха в помещениях, спецодежда работников кухни хранилась вместе с инвентарём для уборки улицы.В МУП «КП Сунгирь» отсутствовали пробы готовой продукции, нарушались условия хранения продуктов питания.Как подчеркнули в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры, по результатам проверки восемь человек привлечены к дисциплинарной ответственности, один сотрудник – оштрафован.