У него изъяли 2,5 тысячи литров продукции.

Жителя Мурома оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконное приобретение 2,5 тысяч литров этилового спирта.Мужчина, не имея ИП или лицензии на оборот алкогольной продукции, приобрёл крупную партию спирта, которая хранилась в гараже. Полиция изъяла незаконные запасы и завела на муромлянина уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».В результате Муромский городской суд оштрафовал нарушителя.Приговор суда пока не вступил в законную силу.