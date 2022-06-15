Средства компенсируют выпадающие доходы по налогу, взимаемому по упрощённой системе, и расходы местных бюджетов в связи с увеличением МРОТ на 10%.

Александр Авдеев распределил 120 муниципалитетам дотации на сбалансированность местных бюджетов. На эти цели выделено более 270 млн рублей.Средства компенсируют выпадающие доходы по налогу, взимаемому по упрощённой системе, и расходы местных бюджетов в связи с увеличением МРОТ на 10%.Выпадающие доходы связаны с перенесением сроков уплаты налога за 2021 год.«Также произведён расчёт дополнительных затрат на увеличение минимального размера оплаты труда до 15279 рублей. Их объём составит 215 млн 288 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе врио губернатора.